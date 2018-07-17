Генпрокуратура: томские власти знают об источнике зловония вблизи областного центра с 2016 года

17 июля 2018 / Томский Обзор

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области еще в 2016 году выявил нарушения в деятельности ООО «Промпереработка», которое по данным Россельхознадзора, предположительно является виновником появления неприятного запаха в Томске, сообщает ИА «Интерфакс — Сибирь».

ООО «Промпереработка» зарегистрировано в 2015 году в селе Нижняя Тавда Тюменской области, где находится один из свинокомплексов Сибирской аграрной группы. Учредителем «Промпереработки» является АО «Финансово-промышленная группа «Тезаурум», также аффилированное с Сибирской агрогруппой.

Как следует из материалов Генпрокуратуры РФ, в ноябре 2016 года департамент провел внеплановую проверку деятельности компании в окрестностях поселка Копылово к северо-западу от Томска. Проверку проводили по обращению Росприроднадзора «о возникновении угрозы причинения вреда окружающей среде (...) при приеме и переработке животноводческих стоков и отходов».

Выяснилось, что предприятие не имеет разрешения на выброс вредных веществ в воздух. Департамент привлек «Промпереработку» к административной ответственности по ч.1 ст. 8.21 КоАП (выброс вредных веществ в атмосферу без разрешения) и предписал получить соответствующее разрешение до 1 сентября 2017 года.

В октябре 2017 года в ходе повторной проверки департамент установил, что «Промпереработка» ранее выданное предписание не выполнила. В отношении ООО был составлен еще один протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ (невыполнение предписания в срок), компанию вновь обязали получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу к 1 октября 2018 года.

Между тем, во вторник сотрудник департамента Людмила Ванявкина сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь», что «Промпереработка» разрешение к настоящему времени так и не получила.

«Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух ООО должно получить у нас, и компания до сих пор этого не сделала. Если они не получат разрешение в срок, то речь будет идти уже не о штрафе, а о приостановлении деятельности», — сказала Л.Ванявкина.

Жители Томска уже не первый год жалуются на неприятный запах в городе. Так, в 2013 году Томский районный суд приостановил на 90 суток деятельность поля орошения N2 свинокомплекса «Томский», на котором зафиксировали превышение концентрации по аммиаку и сероводороду. Из-за работы поля в Томске ощущался неприятный запах. После этого предприятие законсервировало поля орошения, но в 2014 году Росприроднадзор уличил его в возобновлении работ по незаконной утилизации отходов. Позже ведомство заявило, что в результате новой проверки не нашло нарушений в деятельности предприятия.

Ситуация обострилась летом 2018 года — зловоние в Томске усилилось и стало более интенсивным.

Как сообщалось, Россельхознадзор за последние дни выявил два источника неприятного запаха к северо-востоку от Томска. Первым стало поле площадью 12 га, на котором «Промпереработка» складирует отходы птицефабрики «Томская» и свинокомплекса «Томский». Птичий помет и свиной навоз в дальнейшем используются для производства органического удобрения. Взятые пробы навоза показали превышение в нем цинка, мышьяка, нитратов, кадмия, меди и подвижного фтора. Также выявлено загрязнение энтерококками, яйцами геогельминтов, преимагинальными формами синантропных мух.

Побывавшие на поле представители местных СМИ подтвердили наличие сильного неприятного запаха — без маски находиться там невозможно.

Тэги/темы: