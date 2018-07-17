Ученые из Сколково предложили ловить «черных лесорубов» в Томской области из космоса

Томский Обзор / Фото: 17 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Институт прикладных исследований геосистем (Сколково) предложил выявлять и пресекать незаконные рубки леса с помощью технологий дистанционного зондирования Земли, сообщает пресс-служба института.

Проект лесного мониторинга из космоса, который позволяет оперативно бороться с хищениями леса, уже был использован в тестовом режиме в Пермском крае и Кировской области. Там совместно с министерствами природных ресурсов и силовыми ведомствами в 2017 было выявлено и привлечено к ответственности свыше 10 групп «черных лесорубов».

Для оперативной работы ученые создали собственный программный инструмент ParmaGIS, с помощью которого можно производить оценку изменения лесных ресурсов. Министр связи России Николай Никифоров уже внес эту разработку в «реестр отечественного ПО».

«Огромную площадь невозможно контролировать только с помощью лесника. Сегодня это оперативно и относительно дешево можно делать из космоса, в том числе и специальными программно-аппаратными методами. При отсутствии облачности практически ежедневно контролируются подозрительные изменения лесной растительности», – рассказывает директор Института прикладных исследований геосистем (Сколково), доктор географических наук, эксперт РАН Сергей Пьянков.

Сегодня лесной мониторинг проводится лишь раз в год, зачастую «черные лесорубы» остаются безнаказанными.

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