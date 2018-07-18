День бокса отпразднуют в Томске

18 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

22 июля в Томске впервые отметят Международный день бокса. Начнется праздник в 14.00 часов с возложения цветов на Мемориале боевой и трудовой славы томичей и у памятника Герою Советского Союза Фёдору Зинченко.

Развлекательная программа стартует в 15.00 часов на площади Ново-Соборной. Организаторы приготовили для гостей флеш-моб, викторину, показательные выступления боксеров, мастер-классы от мастера спорта и открытую массовую тренировку.

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