Биологи ТГУ: риск встречи с клещами в Томске существенно сократился

18 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Данные мониторинга специалистов кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ подтвердили резкий спад активности клещей, сообщает пресс-служба вуза.

По словам зоологов, таежный клещ и клещ Павловского, характерные для Томской области, сейчас на грани естественной гибели, срок их жизни составляет 90 дней. Новый для региона вид – луговой клещ – находится на стадии летней диапаузы (в состоянии, близком к спячке), поэтому риск встречи с кровососущим членистоногим в настоящее время существенно сократился.

– Для клещей наступил крайне неблагоприятный период, У таежного клеща (лат. Ixodes persulcatus) и клеща Павловского происходит естественное сокращение численности, поскольку лишь немногие взрослые особи (имаго) доживают до 90 дней. Иногда встречаются «долгожители» с возрастом до 120 суток, но это бывает редко, – говорит профессор кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Владимир Романенко. – Помимо этого жизнь взрослых особей сокращает жаркая погода, отсутствие осадков либо переизбыток влаги.

Наряду с таежным клещом и клещом Павловского в Томской области обитает третий вид – луговой. Его имаго отличаются значительной выносливостью и большей продолжительностью жизни – у некоторых особей (3-5 %) она составляет до трех лет. В апреле 2016 года биологи ТГУ впервые обнаружили высокочисленный очаг с представителями этого вида – луговой клещ обосновался на склонах Лагерного сада. Как показывают результаты мониторинга, он успешно адаптировался в новых для себя условиях и хорошо переносит зиму. Однако после обработки, проведенной весной 2018 года, его численность заметно снизилась.

– Сейчас у лугового клеща период летней диапаузы – его физиологические процессы заторможены, – добавляет Владимир Романенко. – Просыпаться он начнет приблизительно 8–10 августа. Период активности продлится приблизительно до октября, но ситуация во многом будет зависеть от погоды – температуры воздуха и наличия осадков в виде снега.

Как отмечает ученый БИ ТГУ, луговой клещ является переносчиком целого ряда заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма, эрлихиоз, различные арахнозы. В их числе бабезиоз – тяжелый недуг, которому особенно подвержены собаки. В связи с этим специалисты советуют томичам, выгуливающим своих питомцев в парковых зонах, проявлять особую бдительность и проводить тщательный осмотр животного после прогулки.

Добавим, что зоологи ТГУ в разное время в ходе экспериментов пытались выяснить, какие люди чаще становятся жертвами клещей, но никакой зависимости с полом или возрастом не выявили. Единственная закономерность, которая отчетливо фиксируется во время исследований: полных людей клещ чувствует на расстоянии пять метров, тогда как среднестатистическую жертву замечает на расстоянии трех метров.

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