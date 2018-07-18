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Томич завоевал серебро и золото на чемпионате мира по плаванию в ластах

Томские новости, Спорт, спорт Дмитрий Журман две награды на чемпионате мира по плаванию в ластах в Сербии Томич завоевал серебро и золото на чемпионате мира по плаванию в ластах

Томич Дмитрий Журман завоевал две награды на чемпионате мира по плаванию в ластах в Сербии, сообщает пресс-служба областной администрации.

На открывшемся в Белграде 20-м чемпионате мира по плаванию в ластах представитель Томской области, сборной команды России и томского учебно-спортивного центра имени Виктора Шевелева, заслуженный мастер спорта РФ Дмитрий Журман завоевал две награды.

В первые два дня соревнований воспитанник заслуженного тренера России Александра Шумкова дважды выходил на пьедестал почета: он завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м плавание в ластах и золотую медаль на дистанции 200 метров плавание в ластах.

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