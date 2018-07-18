Томские ученые будут искать методы обучения для поколения Z

18 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

На интенсиве для технологических лидеров «Остров 10-21» вузы решили организовать консорциум, чтобы улучшить качество образования поколения Z, сообщает пресс-служба ТГУ.

На круглом столе по инновациям в образовании, который Томский государственный университет при поддержке Дальневосточного федерального университета и Университета НТИ «20.35» организовал на интенсиве, ректор ТГУ Эдуард Галажинский рассказал о вызовах, с которыми сталкивается современное образование, и как университет меняется в соответствии с запросами цифровой экономики.

Галажинский уже неоднократно отмечал, что сейчас нужны новые образовательные технологии, которые соотносятся с особенностями поколения Z. Исследования показывают, что молодые люди, выросшие в цифровой среде, к примеру, не могут долго удерживать внимание, иначе воспринимают и усваивают информацию. Поэтому для обучения представителей этого поколения необходимо использовать технологии передового обучения и цифровые инструменты. Это поможет молодым людям учиться быстрее, качественнее, продуктивнее.

Для решения этой задачи на круглом столе было решено создать консорциум, куда войдут столичные и региональные вузы. Инициативу уже поддержали ТГУ, МИСиС, ВШЭ, Университет НТИ «20.35», ДВФУ, УРФУ, СВФУ.

– Для нас важно сложить консорциум участников, которые разделяют принципы открытого обмена данными, потому что сегодня радикальное повышение качества образования и построение индивидуальных образовательных траекторий возможно только на основе новых инструментов, которые мы все должны создать, – отметил Эдуард Владимирович. – Я рад, что сегодня значительное количество университетов готово присоединиться к этому консорциуму, что университеты, реализующие разные образовательные модели, сегодня договариваются об открытом обмене данных, выработке протоколов, совместных исследовательских программ и инструментов. Это, на мой взгляд, прорывной шаг в создании нового типа инфраструктуры для улучшения качества образования.

Также в заседании приняли участие директор Университета «20.35» Василий Третьяков, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, зам.губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, доктор Стефан Рюдигер, Школа экономики Университета штата Аризоны (США), и другие эксперты.

Для справки

«Остров 10-21» – это первая в России ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ. Она проходит с 10 июля на острове Русском во Владивостоке. Мероприятие рассчитано на 1000 участников – лидеров технологического развития России, прошедших онлайн-отбор. В нем участвуют технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин.

На интенсиве для технологических лидеров от Университета НТИ «20.35» работают сотрудники САЕ «Институт человека цифровой эпохи» ТГУ. Они проведут серию мастер-классов и расскажут слушателям, как применять анализ больших данных, полученных из соцсетей, для решения актуальных задач в разных областях. Например, для поиска талантливых абитуриентов или творческих, интеллектуальных и высоко мотивированных людей для работы в сфере предпринимательства, управления и креативных технологий.

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