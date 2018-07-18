На «Семилуженском поле» сразятся на шпагах и форсируют реку

Опубликована программа первого фестиваля исторической реконструкции «Семилуженское поле», который состоится в эту субботу, 21 июля, в 10 часов утра, сообщает пресс-служба областной администрации.

Посетителей встретят исполнители а cappella и пригласят на экскурсию «Семья Романовых» и выставку «Старинный Томск. Приезд цесаревича Николая в Томск».

Торжественное открытие намечено на 12 часов. Клубы реконструкции пройдут парадом, а участники конкурса кузнечного мастерства проведут для гостей фестиваля мастер-классы.

В 14 часов праздник продолжит чемпионат бороды и усов, в 15 часов начнется турнир по историческому фехтованию, а в 16 часов у озера развернется реконструкция «Форсирование Днепра».

В Семилуженском казачьем остроге все желающие научатся плести венки, изучат азы гончарного мастерства и сделают обереги. Здесь же будет работать театр кукол «Петрушка». Воевода подготовил для гостей экскурсию по острогу, а народные творческие коллективы заведут хоровод и игры.

Фестиваль завершится в 17 часов награждением победителей конкурса кузнечного мастерства и турнира по историческому фехтованию и ретро-дискотекой.

Доехать до Семилуженского поля можно на рейсовом автобусе № 120, который будет курсировать по расписанию. Перед посадкой необходимо убедиться, что у автобуса есть табличка «Семилуженское поле» или «Семилужки». Цена билета 40 рублей.

На личном транспорте до Семилужков можно доехать по трассе Томск – Мариинск, путь составит около 30 км. В день праздника для увеличения количества парковочных мест и пропускной способности дорог на участке улицы Иркутский тракт в селе Семилужки от дома № 26 до примыкания к автодороге Томск – Мариинск будет организовано одностороннее движение. Въезд в Семилужки будет осуществляться через улицу Луговую на 24-м километре трассы Томск – Мариинск.

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