Томичи смогут увидеть картины из кофейной гущи

19 июля в ресторане «Карл у Клары» откроется выставка художницы Юлии Астафуровой, которая создает картины из кофейной гущи.

Сама Юлия говорит о своих картинах так: «Кофе — один из моих любимых напитков. Выпивая чашку натурального кофе, некоторые её переворачивают, гадают, кто-то просто всматривается в рисунок, оставшийся на дне. Мне стало интересно, а можно ли писать картины при помощи кофе, как он будет вести себя в качестве художественного материала, сохранит ли он своё свойство причудливо разливаться на бумаге, оставляя при этом замысловатые образы. Это был чистый эксперимент, который вылился в целую серию, так называемых, кофейных работ».

По словам художницы, создание графических работ не предполагает задуманной идеи и запланированной композиции, при работе с кофейной гущей элемент случайности присутствует практически всегда.

«Вступая в сотворчество со мной, кофе говорит и даже может диктовать условия создания композиции. У большинства картин сюжет заранее не был мне известен, я разливала кофейную массу на листы бумаги, после высыхания „прислушивалась“, приглядывалась, разгадывая кофейные ребусы, так появились, коты, всадники, портреты девушек. Процесс можно сравнить с проявлением аналоговой фотографии, так работает проявитель, постепенно проясняет на белой бумаге образы пойманные фотографом. Проявителем у меня работает тушь или краски. Я проявляю увиденные образы тоном и цветом, после чего размытые потёки и пятна оживают», — пишет Юлия.

Когда: открытие выставки 19 июля 2018 года с 19.00. Вход свободный.

Где: ресторан «Карл у Клары», пр. Кирова, 51Б

Подробнее: группа ресторана ВКонтакте

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