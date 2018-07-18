В Томске пройдут маркет и вечеринка для любителей винила

18 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Make Love Pizza

В субботу, 21 июля в Томске состоится встреча коллекционеров и любителей винила, которую организует пиццерия Make Love Pizza.

С 16:00 до 21:00 во внутреннем дворике заведения по адресу пр. Ленина 85а пройдет шестой «Виниловый маркет», на котором можно будет купить или обменять виниловые пластинки. Свои коллекции на маркете представят томские коллекционеры и dj.

На площадке во внутреннем дворике разместятся не только коллекционеры, но и «хиппи-бас» с напитками и вкусностями. Также организаторы обещают ламповый звук с Hip-Hop and Reggae Music от Dj Bomb B и Петя ELKI HI-FI.

В 23.00 во внутреннем дворике, подвальчике и самом заведении Make Love Pizza начнется вечеринка «Виниловые танцы». На ней будут играть DJ BOMB B, DJ Петя Elki Hi-Fi, DJ KININ, DJ AMIR и другие.

Время работы маркета с 16:00 до 21:00

Вход свободный.

г. Томск, пр. Ленина 85а, внутренний дворик Make Love Pizza

Вечеринка: с 23.00

Вход: 100-200 р.

Подробности можно узнать в группах события ВКонтакте: «Виниловый маркет» и «Виниловые танцы».

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