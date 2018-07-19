В Томске пройдет слет любителей настольных игр

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2018 // Фото: группа события

27-29 июля в селе Тимирязевском под Томском состоится слет любителей настольных игр со всей Сибири «ОРЕКОН — 2018».

Организаторы обещают большое количество игр различных тем и жанров. Например, Nippon на тему индустриализации Японии, Raxxon о зомби-апокалипсисе, Merlin о приключениях легендарного волшебника и многие другие.

Также состоятся турниры по играм Warhammer Underworlds: Shadespire и Star Wars: Destiny.

На слет приглашают не только опытных игроков, но и тех, кто хочет приобщиться к этому хобби. Подробности — в официальной группе ВКонтакте.

Тэги/темы: