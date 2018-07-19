Роман-инсталляция томского автора появится на ограде ТГУ

19 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

На ограде ТГУ появится роман-инсталляция об университетском человеке «Прохожий», который создал магистрант филологического факультета ТГУ Александр Корнеев, сообщает пресс-служба вуза. Роман состоит из 31 страницы размером 2,5 на 1,5 метра, одна уже выставлена на ограде рощи. Монтаж инсталляции будет завершен к 26 июля — к началу ежегодного фестиваля «Я в ТГУ».

— Первыми роман прочитали друзья, реакции были разными. Один сказал, что его нужно не публиковать, а вывешивать в музеях. Я понял, что это нужно делать на улице, чтобы люди проходили мимо и читали. Так появился проект с университетом, — рассказал Александр.

По словам студента, идея произведения пришла после шутки друга о постоянной повторяемости в жизни.

— Я сначала посмеялся, а потом словно было 3 удара молотком по голове, — говорит Александр. — Первый — это тотальный ангст, как быт засасывает человека. Второй — Лотман говорил, что любовь определяется степенью того, чем вы готовы пожертвовать ради нее. В романе человек выстраивает быт ради любимых или любимого дела (работает, водит детей в сад) — это жертва собственной свободой, временем и жизнью. Ценность быта как проявление любви. И третий удар — метафора ходьбы. Человек постоянно то жертвует ради любимых, то бессмысленно движется к смерти, и эти решения он принимает каждый день.

Роман «Прохожий» описывает повседневную жизнь закрытого, погруженного в себя и свое ближайшее окружение человека. Он историк и, хотя в тексте этого нет, автор предполагает, что герой изучает Древний Египет. Он сотрудник университета, по мнению автора это связано с решением художественных задач: с одной стороны, показывает, как «засасывает среда», с другой — демонстрирует, что дилетант не способен оценить вклад и страсть ученого, и это позволяет сделать акцент на неопределенности, затруднить восприятие текста.

Изначально роман назывался «Букет сирени», однако Александр посчитал, что это название разрушает диалектику текста и дал новое — «Прохожий», усилив метафору движения. С ним же связана стилистика — целенаправленный минимализм, простые, очень короткие предложения и постоянная повторяемость. Автор пояснил, что это импрессионистская манера.

Роман уже опубликован в проекте «Стенограмма». По словам Александра Корнеева, текст сразу создавался для публикации в интернете: читатели прокручивают страницы на экране, и текст сливается в единое полотно.

— Это антироман, он предназначен не для чтения. Он расставляет узелки-капканы для создания настроения. Вы идете от начала жизни, и никто не ожидает, что герой умрет. У всех это вызывает удивление, — говорит магистрант. — У Бодрийяра есть книга об игнорировании смерти в современной культуре. У «Прохожего» бытовые ситуации отделяют нас от смерти, позволяют ее игнорировать. Отсюда удивление, и люди возвращались назад и вновь просматривали текст. Это один из таких маячков.

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