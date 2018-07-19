Томские студенты откопали предка мамонта

19 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Студенты Биологического института ТГУ во время прохождения зональной практики в Боградском районе Республики Хакасия обнаружили крупные костные остатки, которые предположительно принадлежат предку шерстистых мамонтов – трогонтериевому слону, сообщает пресс-служба вуза. Эти млекопитающие обитали на планете в раннем плейстоцене – от 800 до 400 тысяч лет назад. Подобные находки встречаются значительно реже, чем кости шерстистых мамонтов, и представляют большой интерес для ученых.

– Находки были сделаны во время работы на берегу Красноярского водохранилища, – рассказывает руководитель практики, заведующий кафедрой почвоведения и экологии почв БИ ТГУ Олег Мерзляков. – Ребята изучали палеопочвы в разрезе, где Енисей подмыл берег, и обнаружили в этом месте крупные костные остатки. Мы предположили, что окаменелости принадлежат древним млекопитающим, сделали фотографии и отправили их палеонтологам ТГУ, которые имеют большой опыт в изучении ископаемых животных.

По словам доцента кафедры палеонтологии и исторической геологии ГГФ ТГУ Андрея Шпанского, судя по фотографиям, студенты обнаружили верхние зубы и кости черепа трогонтериевого слона (степной мамонт). Он является предком шерстистых мамонтов, которые в большом количестве обитали на территории современной Сибири несколько десятков тысяч лет назад. Согласно имеющимся данным, трогонтериевый слон был одним самых крупных представителей хоботных – в плечах он мог достигать 4,2 метра, его вес составлял до 10 тонн.

– Не исключена принадлежность найденных зубов и хазарскому слону, который является промежуточным эволюционным звеном между трогонтериевым слоном и шерстистым мамонтом. Время существования этого животного – средний плейстоцен (400-100 тысяч назад), – говорит Андрей Шпанский. – Хазарский слон тоже населял открытые пространства, но был меньше по размерам. Чтобы определить принадлежность остатков точнее, нужно изучить их, провести измерения.

По словам ученого ГГФ, находка представляет большой интерес. Во-первых, в Хакасии немного крупных рек, накапливающих большие объемы отложений, которые служат могильником для древних животных. Во-вторых, трогонтериевые и хазарские слоны в силу их геологического возраста встречаются реже шерстистых мамонтов, поэтому можно сказать, что студентам-биологам очень повезло. По возвращении в Томск они передадут находки палеонтологам ТГУ для детального исследования.

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