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«Ростелеком» собрал томичей на празднике двора

Томские новости, Ростелеком, Ростелеком праздник двора «Ростелеком» собрал томичей на празднике двора

Жители поселка Зональная станция Томской области провели июльские выходные на семейном празднике двора, который «Ростелеком» традиционно организовывает, чтобы рассказать абонентам об услугах и поближе познакомить с компанией.

Специалисты подробно рассказали о преимуществах интерактивного телевидения «Ростелекома». «Управление просмотром», «Видеопрокат», «Караоке» и другие опции превращают обычный телевизор в мультимедийный домашний кинотеатр. Скоростной интернет оператора обеспечивает надежность и безопасность передачи данных. Именно эти две услуги пользовались наибольшей популярностью у жителей поселка.

Для того, чтобы подключить интерактивное телевидение, многие воспользовались акцией «Киномания» по специальным ценам, которые действуют до 31 августа: новым абонентам для просмотра доступны тысячи фильмов и сериалов для всей семьи по цене одного, рейтинговые телешоу от известных студий, а также пакет каналов высокой четкости. Промопериод акции действует на протяжении года.

Особое внимание «Ростелеком» уделяет вопросам детской безопасности в интернете, для этого разработан специальный продукт «Kaspersky Safe Kids», который представили на празднике двора. Этот сервис позволяет обеспечить защиту юных пользователей от нежелательного контента с помощью системы фильтрации трафика и ограничить доступ к программам на компьютере и мобильных устройствах.

Чтобы маленькие участники праздника познакомились с правилами поведения в интернете, каждый из них получил в подарок методическую раскраску «Советы Киберсветофора». Сотрудники компании подготовили для детей и развлекательную программу «Веселые старты» по дворовым видам спорта: в эстафетах на скорость и ловкость, танцевальные соревнования и чемпионат по загадкам проявили себя более 60 ребят разного возраста.

«Дома у нас есть интернет «Ростелекома», а сегодня мама подключила интерактивное ТВ, и я теперь буду смотреть каналы про животных и мультики Disney», – радуется финалистка «Веселых стартов».

«Подобные праздники позволяют компании быть ближе к своим клиентам: узнать мнение из первых уст, рассказать более подробно о существующих услугах и технологических новшествах, которые разрабатывает «Ростелеком» как провайдер цифровых услуг и решений. Дети, которые участвуют в наших мероприятиях, не только проводят время с пользой для здоровья, но и получают больше полезной информации о глобальном интернет-пространстве, которое давно стало частью их повседневной жизни», – отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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