«Ростелеком» собрал томичей на празднике двора

18 июля 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Жители поселка Зональная станция Томской области провели июльские выходные на семейном празднике двора, который «Ростелеком» традиционно организовывает, чтобы рассказать абонентам об услугах и поближе познакомить с компанией.

Специалисты подробно рассказали о преимуществах интерактивного телевидения «Ростелекома». «Управление просмотром», «Видеопрокат», «Караоке» и другие опции превращают обычный телевизор в мультимедийный домашний кинотеатр. Скоростной интернет оператора обеспечивает надежность и безопасность передачи данных. Именно эти две услуги пользовались наибольшей популярностью у жителей поселка.

Для того, чтобы подключить интерактивное телевидение, многие воспользовались акцией «Киномания» по специальным ценам, которые действуют до 31 августа: новым абонентам для просмотра доступны тысячи фильмов и сериалов для всей семьи по цене одного, рейтинговые телешоу от известных студий, а также пакет каналов высокой четкости. Промопериод акции действует на протяжении года.

Особое внимание «Ростелеком» уделяет вопросам детской безопасности в интернете, для этого разработан специальный продукт «Kaspersky Safe Kids», который представили на празднике двора. Этот сервис позволяет обеспечить защиту юных пользователей от нежелательного контента с помощью системы фильтрации трафика и ограничить доступ к программам на компьютере и мобильных устройствах.

Чтобы маленькие участники праздника познакомились с правилами поведения в интернете, каждый из них получил в подарок методическую раскраску «Советы Киберсветофора». Сотрудники компании подготовили для детей и развлекательную программу «Веселые старты» по дворовым видам спорта: в эстафетах на скорость и ловкость, танцевальные соревнования и чемпионат по загадкам проявили себя более 60 ребят разного возраста.

«Дома у нас есть интернет «Ростелекома», а сегодня мама подключила интерактивное ТВ, и я теперь буду смотреть каналы про животных и мультики Disney», – радуется финалистка «Веселых стартов».

«Подобные праздники позволяют компании быть ближе к своим клиентам: узнать мнение из первых уст, рассказать более подробно о существующих услугах и технологических новшествах, которые разрабатывает «Ростелеком» как провайдер цифровых услуг и решений. Дети, которые участвуют в наших мероприятиях, не только проводят время с пользой для здоровья, но и получают больше полезной информации о глобальном интернет-пространстве, которое давно стало частью их повседневной жизни», – отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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