Томичей приглашают на фестиваль электронной музыки

20 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Chef’s Group

21 июня в Томске пройдет фестиваль электронной музыки «Облака».

С 19 до 21 часов на главной сцене площади Ново-Соборной выступят два диск-жокея от проекта «Теория Звука»: Dj Rman (lo-fi house) и Dj Domarenko (deep, tech-house).

А с 21.00 фестиваль продолжится в ресторанном комплексе Chef’s Group (Набережная р. Ушайки, 16). Качественная электронная музыка будет звучать на трех этажах и четырех танцполах.

Хэдлайнер фестиваля - DR.SPY.DER (Крыша Мира. г. Москва). Также выступят BOOGIE BITCHES (г. Москва), Black, Cherie, Tisha, Yan, Art, Marhsall Fishwick, Agresia, Broosnika & Bara Dvh (г. Красноярск), Adam DNA и Octatrack (Россия-Китай).

Дресс-код для гостей: белый.

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