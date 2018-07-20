В 2018 году количество палов в Томске сократилось в два раза

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

В 2018 году, по данным городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности, количество палов на территории Томска сократилось в два раза, сообщает администрации Томска.

Несмотря на то, что в регионе действует особый противопожарный режим, директор городской «Оперативно-дежурной службы» Максим Мальцев отметил, что количество палов в Томске, в сравнении с прошлым годом, сократилось в два раза.

Он связал этот факт с совместной и своевременной работой городской администрации, МЧС, Тимирязевского лесничества и других служб.

Сегодня специалисты зафиксировали 71 пал. Возникновения лесных пожаров не допущено.

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