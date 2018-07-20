В Томске задержали радикального исламиста

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томске задержан 22-летний гражданин Казахстана, пропагандировавший среди жителей региона идеи терроризма, в том числе через интернет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.

Установлено, что сторонник радикального ислама, действуя под вымышленными установочными данными, распространял материалы с положительной оценкой наиболее резонансных терактов, произошедших на территории нашего государства, а также публично оправдывал действия совершивших их террористов.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следственным подразделением УФСБ России по Томской области в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Санкция указанной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время следствие выявляет возможные связи задержанного в экстремистских и террористических структурах.



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