Томские депутаты побывали на пилорамах и решили доработать закон

20 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области

Областные депутаты побывали на нескольких томских пилорамах, чтобы проверить, как сегодня соблюдается региональное законодательство, сообщает пресс-служба ЗД ТО. И пришли к выводу, что областной закон «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Томской области» требует совершенствования.

Целью выезда было обсудить с владельцами лесопилок несколько поправок в областной закон, направленных на предотвращение незаконного лесопользования и сокращающих «серый» оборот леса. Но на первой же случайно выбранной остановке парламентариев ждал сюрприз:

– Мы приехали без предупреждения на две пилорамы, и увидели, что работники просто разбегаются как тараканы, когда на кухне включают свет. От руководства фирм только пыль столбом, – рассказывает председатель комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Виталий Оглезнев.

У тех бизнесменов, кто не успел «упылить столбом», сразу несколько нарушений уже действующих статей областного закона: отсутствуют регистрационные ведомости учета поступающей и отгруженной продукции, нет информационных стендов, сотрудники официально не трудоустроены.

– При этом всем понятно, что бизнес достаточно прибыльный, – говорит председатель комитетов по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов. – Мы увидели в городской черте Томска 48 пунктов приема и отгрузки древесины, зарегистрированных по одному адресу. По рельсовому крану на каждую «сотку» земли. Однако прозрачности этому бизнесу пока не хватает. Депутаты не получили ответов на вопросы: Откуда поступает лес? Кому затем направляется пиломатериал?

Парламентарии рассказывают, что решение о выезде было принято в ходе дискуссии о тех поправках, которые сейчас приняты в первом чтении к закону «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Томской области» и в Кодекс Томской области об административных правонарушениях:

– Жаркие были дебаты вокруг этого закона, – признается Сергей Автомонов. – И депутаты были на позициях защиты малого бизнеса от повышения административного воздействия. Но если выезжали мы с настроением защиты бизнеса, то по факту того, что мы увидели, это настроение, к сожалению, поменялось.

При этом драматизировать ситуацию парламентарии не склонны. И делать выводы об эффективности закона на основании нескольких выявленных нарушений тоже.

– За 5 лет действия этого закона уже много поменялось. Беззаконие было, когда люди средь бела дня, а не под покровом ночи заезжали в лес, и не оглядываясь его валили. А потом они стали удивляться, почему это их стали ловить и наказывать. Причем, наказания стали существенные. Основная масса теневых лесорубов лишилась своей техники. И красть лес стало невыгодно и очень опасно. Многие начали вести бизнес легально, – уверен председатель комиссии по вопросам природопользования, экологии и земельных отношений Дмитрий Никулин.

– Мы увидели и другие примеры, – согласен с коллегой Сергей Автомонов. – Радует, что в Зоркальцево другая картина. Представлена вся необходимая информация. У предпринимателей заведены е регистрационные ведомости и журналы учета поступающей и отгруженной продукции.

– Нас первоначально смутили большие штрафы за нарушение требований закона «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Томской области», – продолжает Виталий Оглезнев. – Это по некоторым статьям до 200 тысяч рублей на юридических лиц. Я сторонник той позиции, что штрафы нужны для того, чтобы нарушать закон было невыгодно. Ну а сейчас мы видим, что есть и другие вопросы, и мы над этими вопросами будем работать. Прежде чем выносить поправки к закону на второе чтение, мы еще раз очень внимательно посмотрим на дальнейшее совершенствование этого областного закона.

Текст и фото: пресс-служба Законодательной думы Томской области

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