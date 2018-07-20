Этнофестиваль «Аманифест» пройдет в Томске в субботу

В субботу 21 июля с 18.00 до 21.00 на концертной площадке Белого озера состоится фестиваль этнической музыки «AmaniFest», на котором выступят музыкальные и танцевальные коллективы Томска.

«Почему «Аманифест»? Потому что родился фестиваль в томской студии этнической музыки «Амулет Амани» в далеком 2013 году. «Амани» в переводе с языка суахили означает «Мир». Наш фестиваль объединяет музыку и творчество всего мира, без ограничений, в надежде, что все народы будут когда-нибудь жить в согласии. Мы — за мир!» — говорится в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Среди участников фестиваля студия ирландского танца «In step», студия индийского танца «Чандрасурья», фолк-группа «Живой зодиак», мультиинструменталист Дмитрий Кречет, фолк-группа «Salmon the Wise», фольклорно-этнографический ансамбль «Пересек» и другие.

Также на фестивале пройдут мастер-классы от профессиональных танцоров и музыкантов и ярмарка мастеров.

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