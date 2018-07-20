В Томске благоустраивают скверы около железнодорожных вокзалов

20 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Администрации г. Томска

Идут работы по благоустройству скверов недалеко от железнодорожных вокзалов Томск-I и Томск-II, сообщает пресс-служба мэрии. Работы ведутся силами городской администрации и РЖД.

В районе Томска-I установлена скульптура коня. По замыслу авторов проекта, этот узнаваемый элемент томского герба станет визуальным центром будущего сквера, благоустройство которого завершится к 27 июля. Рядом со сквером уже привели в порядок фасады трех пятиэтажных домов. Сейчас рабочие завершают укладку тротуарной плитки и мероприятия по озеленению. 150 кустов пузыреплодника будет высажено также у памятника Федору Зинченко.

Рядом с железнодорожным вокзалом Томск-II 27 июля, в день 120-летия томского железнодорожного узла, также будет открыт. В центре него уже установили макет паровоза. Здесь также отремонтированы фасады зданий, расселены два деревянных аварийных дома. Дорожники заасфальтировали привокзальную площадь и завершают работы по тротуарам. Конечным этапом благоустройства сквера станет комплексное озеленение, которое будет выполнено за счет Западно-Сибирской железной дороги.

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