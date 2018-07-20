Томское джаз-кафе «Underground» отметит день рождения «Арбузным уик-эндом»

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Томское джаз-кафе отмечает свой день рождения двухдневной вечеринкой для взрослых и детей под названием «Арбузный уик-энд» в саду Томского областного краеведческого музея (пр. Ленина, 75).

3 августа с 19:00 до 23:30 состоится большой праздничный open air «Underground в Музейном саду». Перед гостями выступит легенда российского джаза Сергей Манукян (г. Москва), угощать будут хлебом от хлебопекарного клуба «Зерно», авторскими сырами от компании «Светочъ», арбузной моцареллой от «Деревенского молочка», сибирскими напитками от завода «Кахети» и, конечно, арбузами.

Цена билетов: с 9 по 31 июля — 600 руб., с 1 по 3 августа 800 руб.

4 августа «Арбузный пленэр в нескучном саду» начнется с самого утра.

С 10:00 до 11:30 — ЙогАрт. Уникальное сочетание двух очень глубоких и сильных методов познания и коррекции себя: йоги и арт-терапии: интуитивное рисование с фитнес-пространством Train Me Please.

Цена билета 200 руб., дети до 6 лет бесплатно.

С 13:00 до 17:00 — «Арбузное Party для детей». Обещают конкурсы, археологические раскопки, квесты, подвижные и интеллектуальные игры для детей, рисование молоком от «Деревенского молочка».

Цена детского билета (от 1 до 18 лет) 200 руб. Бесплатно один сопровождающий.

С 18:00 до 21:00 — «Пленэр для взрослых». В это время пройдет концерт группы «2+1» г. Новосибирск и необычные мастер-классы: рисование вином и «правильное селфи» на открытом воздухе.

Цена билета 450 руб.

За весь день с 10:00 до 21:00 цена входного билета составит 650 руб.

С 09 по 31 июля действует предварительная продажа билетов, скидка 10%

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