«Томь» на выезде обыграла «Химки»

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 22 июля, в Химках прошел матч второго тура Первенства России по футболу в рамках которого местный футбольный клуб принимал ФК «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Илья Кухарчук. На 63-й минуте матча Ислам Тлупов догнал мяч у лицевой линии и скинул на Кухарчука. Тот, в свою очередь, отправил мяч в ворота хозяев поля.

В результате матч закончился со счетом 0:1. Следующий матч томская команда проведет на домашнем поле, где примет волгоградский «Ротор».

Тэги/темы: