В Томске до 29 июля перекрыли пер.Томский

23 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Движение транспорта в пер.Томский на участке от пр.Ленина до ул.Советская прекращено до 24.00 29 июля, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Ограничение движения введено с 20.00 20 июля и связано с работами подрядчика по укладке на данном участке тротуарной плитки. На указанном участке пути будут установлены информационные щиты и временные дорожные знаки.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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