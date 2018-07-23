Арбузный уик-энд в музейном саду

23 июля 2018 / Партнерский материал / Фото: Предоставлено организаторами

В следующую пятницу, 3 августа, в Томске пройдет большой праздничный Опен эйр «Underground в Музейном саду» в День рождения джаз-кафе. Праздник будет проходить с 19:00 до 23:30.

Мы ждем позитивных и дружественно настроенных людей на наш Опен эйр в музейном саду, которые хотят отпраздновать с нами День рождения джаз-кафе «Underground».

Мы знаем, что в городе проводились, проводятся и будут проводиться сейшены, тусовки, концерты, встречи и т.д. И, в конце концов, есть же кафе и рестораны. Однако, открытых площадок в городе, где можно встретиться и спокойно, неторопливо, в своем кругу на свежем воздухе провести время в формате «городского пикника», не так много. Скорее всего, их просто нет, уж в историческом центре Томска точно.

Какая вечеринка может пройти без приглашённых артистов? Специально для вас будет выступать легенда отечественного джаза Сергей Манукян. Его выступления — это особая магия, которая управляет эмоциями и чувствами зрителей. Каждый концерт джазового вокалиста становится новой реальностью, в которую попадёте и вы, дорогие гости. Мы нацелены на четыре составляющие успешного отдыха:

Отличный джаз: легенда российского джаза Сергей Манукян (г. Москва) и лучшие джазовые музыканты города Томска.

Отличная еда: вкусный хлеб от Хлебопекарного клуба «Зерно», авторские сыры от компании «Светочъ», Арбузная Моцарелла от «Деревенского молочка» и Сибирские напитки от завода «Кахети» и конечно, арбузы, арбузы;

Отличная компания: мы с вами;

Отличная погода: у природы плохой просто нет, а к осадкам мы подготовимся: будут шатры.

Для зрителей и зрительниц подготовлены многочисленные призы и конкурсы. Готовиться розыгрыш сертификата Арбузного SPA среди дам, пришедших в нарядах с арбузной тематикой (зелено-красной гамме) от центра красоты и спа «Melagrano». Предварительная продажа билетов с 9 по 31 июля — 600 руб., с 1 по 3 августа 800 руб.

На следующий день, 4 августа, состоится «Арбузный пленэр в нескучном саду». С 10:00 до 11:30. ЙогАрт.

Уникальное сочетание двух очень глубоких и сильных методов познания и коррекции себя: йоги и арт-терапии: интуитивное рисование с фитнес-пространством Train Me Please. Цена билета 200 руб., дети до 6 лет бесплатно.

С 13:00 до 17:00. «Арбузное Party для детей». Конкурсы, археологические раскопки, квесты и, конечно же, АРБУЗЫ. Подвижные и интеллектуальные игры.

В программе:

Арбузная викторина

Конкурс «Угадай-ка на ощупь»

Игра «Арбузный боулинг»

Конкурс «Забывчивый садовник»

Игра «Арбузный волейбол»

Эстафета «Арбузная сороконожка»

Мастерская головных уборов «Арбузик»

Задачки для тетрагексагона и гексатриона для детей и взрослых

Крестики-нолики, пятнашки, кубики Рубика, шифры

Школа этикета для Деревенского молочка.

Цена детского билета (от 1 до 18 лет) 200 руб. Бесплатно один сопровождающий.

С 18:00 до 21:00. «Пленэр для взрослых».

Концерт группы «2+1» г. Новосибирск и необычные мастер-классы: рисование вином и «Правильное Селфи» на открытом воздухе, конечно же Арбузы и угощения от партнеров праздника. Вечеринка в форме пикника.

Цена билета 450 руб.

Также до 31 июля действует предварительная продажа билетов, скидка 10%

Количество мест ограничено. Если вы желаете провести с нами весь день с 10:00 до 21:00, то цена входного билета составит 650 руб.

Тэги/темы: