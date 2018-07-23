ТОМск Сойер Фест - 2018: два дома и забор

23 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Сидорова

В этом году в рамках ТОМск Сойер Феста планировали привести в порядок три объекта: дома по Ленина, 24 и Войкова, 18, а также 60-метровый забор на Дзержинского, 17.

Мы побывали на малом сборе волонтеров фестиваля сохранения исторического наследия и расспросили о планах на остаток лета координатора проекта Андрея Иванова. Выяснилось, что пока работы ведутся на одном объекте, два других требуют особой подготовки.

— На Ленина, 24 основные работы будем вести на первом этаже. Мы уже договорились с клининговой компанией, чтобы там всё почистили, и теперь остается ждать, когда у людей появится время для этого. Также мы ждем окончательный вариант паспорта фасада здания. Дом на Ленина — памятник архитектуры, поэтому там ситуация с бумагами сложнее, чем с другими объектами, — объясняет Андрей Иванов.

Дом по адресу: пр. Ленина, 24 Фото: Официальная группа фестиваля ВКонтакте

А для приведения в порядок забора на Дзержинского, 17 надо дождаться денег от государства — там нужно будет вкапывать металлические столбы и проводить другие серьёзные работы.

Сейчас работы фестиваля идут на Войкова, 18: планируется восстановление фасадов, чистка декора и наличников, также волонтеры хотят починить ворота. Некоторые элементы декора придётся точить заново, и сейчас организаторы ищут того, кто сделает это бесплатно или по минимальным расценкам.

Элементы декора, которые необходимо восстановить Фото: Официальная группа фестиваля ВКонтакте

Координатор добавил, что жильцы также участвуют в процессе восстановления дома:

— Жильцы дома на Войкова угощают волонтеров выпечкой собственного приготовления, поят чаем. Большинство жителей- люди работающие, у них не всегда есть силы участвовать еще и в восстановлении дома. Но они помогали инструментами, в разгрузке материалов и установке лесов.

Пицца от жительницы дома Фото: официальная группа фестиваля ВКонтакте

Набор желающих принять участие в восстановлении объектов деревянного зодчества продолжается:

— Мы пытаемся вовлечь в фестиваль как можно больше людей; показать, что самим сохранить историю города — это возможно, это доступно, не так уж и страшно; что в итоге получаются такие хорошие вещи, как с домом на Дзержинского, 17, фасад которого был приведен волонтерами в порядок в прошлом году, — объясняет Андрей Иванов.

Дом на Войкова Фото: Ульяна Сидорова

Жители Томска, желающие стать волонтёрами и/или спонсорами фестиваля могут отправить письмо на электронную почту tosdz@mail.ru. У ТОМск Сойер Феста есть также страничка в социальной сети ВКонтакте и Facebook.

Текст и фото: Ульяна Сидорова

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся факультета журналистики ТГУ

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