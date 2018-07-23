Томская студентка взяла «золото» молодежной Спартакиады

23 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Серегина

Студентка архитектурного факультета ТГАСУ Сунита Халимова завоевала первое место в дисциплине «кумите» на IV летней Спартакиаде молодежи России по карате, прошедшей 21 и 22 июля в Пензе.

Как сообщает пресс-служба вуза, в финальном поединке девушка встретилась с бронзовым призером первенства мира 2017 года Валерией Исаевой из Ростова-на-Дону. Томскую область представляли: Сунита Халимова (тренеры В. Бельц, В. Малофеев), Ксения Теплякова (тренер А. Нестерук), Анна Скворцова (тренер Р.Апаев).

«Соревнования выдались очень зрелищными и напряженными. Мы рассматривали их как один из этапов подготовки к кубку России, который пройдет 10–13 августа в Орле. На данном этапе я доволен работой спортсменки, но есть еще моменты, на которые обратим внимание в преддверии ответственных стартов. Будем работать над ошибками», — рассказал Агентству спортивных новостей SportUs.Pro заведующий кафедрой физвоспитания ТГАСУ, тренер сборной вуза по карате Виктор Бельц.

В финале Спартакиады молодежи России по карате приняли участие победители и серебряные призеры первенств федеральных округов — всего 118 каратистов из 31 региона страны. Юноши и девушки выступали в двух дисциплинах: ката (демонстрация техники) и кумите (поединки). Параллельно с состязаниями наставники вели просмотр спортсменов, которые могут показать себя и на международных турнирах.

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