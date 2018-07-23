Горячая вода вернулась в 1263 томских многоквартирника

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Сегодня в работе ресурсоснабжающей организации находится 1109 многоквартирников. В 1263 дома уже вернулась горячая вода. При этом в некоторых случаях это произошло на несколько дней раньше срока, сообщает пресс-служба мэрии.

Так специалисты раньше срока, предусмотренного графиком, завершили ремонт участка тепломагистрали №2, от которого запитан ряд домов на улице Шевченко и проспекте Фрунзе.

В настоящее время в ремонт выведено 511 км тепловых сетей, что составляет 80% от общей протяженности тепловых сетей города. Ремонтные работы завершены на почти 300 км теплотрасс. При этом с начала проведения гидравлических испытаний специалисты «Томск РТС» выявили почти тысячу дефектов, большая часть из которых уже устранена.

Бригады продолжают ремонтировать повреждения на тепломагистрали № 6, управляющие организации и ТСЖ устраняют замечания тепловой инспекции. По окончанию этих работ горячая вода вернется в 56 многоквартирных домов в Ленинском районе.

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