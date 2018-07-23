Томские власти планируют обеспечить все лесничества региона беспилотниками

23 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Власти Томской области рассчитывают, что федеральный центр поможет оснастить лесничества региона беспилотными летательным аппаратами для мониторинга пожарной ситуации и лесовосстановления, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента лесного хозяйства региона Михаила Малькевича.

«В планах в 2018 году оснастить каждое из 20 лесничеств своим беспилотником. Надеемся, что федеральные власти нам помогут. Технику можно использовать для мониторинга лесопожарной ситуации, лесовосстановления, а также для контроля патрульных выездов лесников», — сказал М.Малькевич.

По его словам, работающие в регионе беспилотные летательные аппараты хорошо себя зарекомендовали.

«Была ситуация, когда было непонятно направление пожара, поэтому мы не имели права поднимать самолет с пилотом. Поэтому специалисты с лодки запустили беспилотник и определили точное место возгорания», — пояснил М.Малькевич.

Он отметил, что если у томских властей появится беспилотный аппарат, который сможет длительное время находиться в воздухе, то расходы на мониторинг лесных пожаров заметно уменьшатся.

М.Малькевич добавил, что в настоящее время в Томской области полыхает один уже локализованный лесной пожар на площади 4,5 га. Всего с начала сезона ликвидировано 59 возгораний на общей площади 512 га.

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