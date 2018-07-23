Томский госуниверситет запускает магистерские программы для учителей с методиками поиска талантливой молодежи

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Томский госуниверситет подготовил двухлетние магистерские программы для педагогов с углубленным изучением предметов по десяти направлениям, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела профориентации и работы с регионами ТГУ Анну Коршунову.

«Магистерские программы пройдут по направлениям: география, биология, физика, филология, математика, психология, химия, история, лингвистика, работа с молодежью. Программы включают в себя обучение современным методикам образования, а также методику работы с талантливой молодежью», — сказала Анна Коршунова.

По ее словам, обучение, прежде всего, предполагает углубленное изучение предметов.

«Этому будет способствовать то, что педагогов будут включать в перспективные исследования. Кроме того, практику они смогут проходить в лабораториях ТГУ, томском кванториуме и образовательном центре „Сириус“ (Сочи)», — отметила Анна Коршунова.

Она добавила, что обучение предполагается на очной форме с возможностью получать стипендию, срок программ — два года.

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