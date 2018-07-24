У томского областного ДРСУ сменился начальник

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Новым директором областного дорожного ремонтно-строительного управления стал Валерий Максимов. На этом посту он сменил Алексея Палагина, который покинул предприятие по собственному желанию, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Новый глава ДРСУ ранее работал главным инженером управления автомобильных дорог Томской области.

«Томская область — один из важных участников федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, третий год подряд мы дополнительно вкладываем в ремонт муниципальных дорог по полмиллиарда рублей. Вместе с Кемеровской и Новосибирской областями работаем над проектами новых транспортных коридоров. Рассчитываю, что опыт работы в сфере дорожного строительства, ответственность и инженерная жилка помогут новому руководителю справиться с огромным фронтом работ», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Валерий Петрович родился в 1960 году в Томске. В 1982-м окончил Томский инженерно-строительный институт. Тогда же начал трудовую деятельность в должности главного инженера Тегульдетского ДРСУ. С 1987 по 2009 год возглавлял томское городское дорожное ремонтно-строительное управление. До сегодняшнего назначения работал главным инженером областного государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области».

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