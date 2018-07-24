В роще ТГУ появится «Венера в снегах» и фигуры знаменитых ученых

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2018 // Фото: Tsu.ru

В четверг, 26 июля, в Университетской роще в пятый раз стартует проект «Я в ТГУ». В дополнение к интерактивным площадкам в роще появится ряд инсталляций — «Венера в снегах», фигуры знаменитых ученых и другие.

Как сообщает пресс-служба вуза, в этом году его тематика — Art&Science, это современный тренд, представляющий синтез науки и искусства. В течение четырех дней — 26, 27, 30 и 31 июля — для всех желающих будут организованы открытые лекции, мастер-классы, творческие выступления и светомузыкальное шоу. Соорганизатором праздника является фестиваль уличного искусства Street Vision.

В роще разместят несколько инсталляций. Например, появится белоснежная скульптура известной томской художницы, выпускницы ТГУ Наташи Юдиной «Венера в снегах». Изначально фигура была создана из меха и была частью проекта «Меховые и вязаные сны». Скульптуру для университетской рощи создал Владимир Романов.

@Венера — символ античности и эталон молодости и красоты. Это перекликается с университетом и его классичностью, включая здание, которое является образцом классицизма, а также контекстом Томска как Сибирских Афин. Одно недоразумение — в Греции тепло, а в Сибирских Афинах — морозы. Скульптура обыгрывает ситуацию богини, попавшей в северные края... Она в замешательстве от холода и непривычной атмосферы... Ситуация открытая, мы можем сочувствовать, придумать, что ей делать, согреть, проявить сибирский характер и одновременно юмор...», — пояснил директор ИИК Дмитрий Галкин.

Также в роще будут выставлены фигуры знаковых ученых — Николы Теслы, Дмитрия Менделеева, Альберта Эйнштейна и Чарльза Дарвина.

«В этом году „Я в ТГУ“ пройдет в формате научной визуализации современных направлений культуры и искусства. Можно будет увидеть отражение современной молодежной культуры на развлекательных площадках различных жанров — от лекций об Art&Science до танцевальных баттлов, уникальных светомузыкальных шоу. Впервые ворота в Университетскую рощу оживут в различных стилях компьютерной анимации», — отметил директор Центра культуры ТГУ Игорь Муравьев.

26, 27 и 30 июля с 18:00 и 31 июля с 20:00 для гостей ТГУ будут работать интерактивные площадки «Кванториума» с мастер-классами, постоянные инсталляции, а также фуд-корт. Томичи смогут посетить программу тренингов личного развития от Top Training и танцевальные баттлы Breakdance Battle от школы танцев «9 жизней» и Skillz.

С программой интерактивной площадки можно ознакомиться здесь.

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