В Томске отметили международный День бокса (ФОТО)

24 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томской областной федерации бокса

В минувшее воскресенье, 22 июля, в Томске на площади Ново-Соборной прошло празднование международного Дня бокса.

Как сообщает пресс-служба областной федерации бокса, перед гостями праздника выступили воспитанники спортивных школ города Томска, мастер спорта России Валерий Пименов провел для всех мастер-класс и массовую тренировку по боксу.

В торжественной части мероприятия председатель президиума томской областной федерации бокса, депутат Законодательной Думы Томской области Алексей Фёдоров рассказал об укреплении Федерации бокса России, открытии новых отделений в Томской области, в том числе и коммерческих. Далее состоялось вручение почетных грамот и благодарственных писем тренерам-преподавателям, спортсменам и работникам спортивных клубов за плодотворное сотрудничество, вклад в развитие бокса на территории Томской области и успешные выступления на соревнованиях.

Особую награду получил старший тренер-преподаватель отделения физической культуры Школы базовой инженерной подготовки НИ ТПУ Геннадий Пименов. За высокий профессионализм, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, активную деятельность по пропаганде здорового образа жизни, развитие бокса на территории Томской области и подготовку спортсменов высокого уровня тренер был отмечен Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области и знаком отличия.

На протяжении всего томского Дня бокса томичи и гости города демонстрировали свои знания о боксе. Знания, о известных боксерах, судьях, истории вида спорта, деталях боя, спойлерах, боксёрах-панчеров и многие другие позволили участникам праздника получить подарки от организаторов и спонсоров.

Мероприятие прошло в рамках цикла «Выходные на Ново-Соборной».

Также в рамках Международного Дня бокса в Томске прошло возложение цветов к Мемориалу боевой и трудовой славы томичей.

В 2017 году было положено начало празднованию Дня российского бокса. Праздник сразу же стал популярным во всех регионах нашей страны. Международная ассоциация олимпийского бокса (AIBA) утвердила 22 июля ежегодным Международным днём бокса.

Фото: пресс-служба Томской областной федерации бокса

Тэги/темы: