В Томске стартовал благотворительный «Варенье challenge»

24 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Детский фонд имени Алены Петровой

Томичей приглашают принять участие в благотворительной акции в помощь онкобольным детям «Варенье challenge», организованный детским фондом им.Алены Петровой.

«Мамы подопечных фонда сварили ароматное варенье из свежей клубники. Томичи могут попросить у фонда баночку, и её привезут в удобное время. А после того, как всё варенье будет съедено, то в пустую баночку жертвуют средства и возвращают в фонд», — говорится в сообщении.

Все собранные средства будут направленны в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Акция придумана специально для того, чтобы люди приняли активное участие в благотворительности, поговорили о добрых делах в коллективе и помогли детям.

Для того, чтобы принять участие в акции необходимо в будние дни до 16.00 позвонить по номеру 22-72-92 и оставить заявку. Затем волонтеры привезут варенье по указанному адресу в удобное время. Далее организаторы предлагают пригласить коллег, друзей или знакомых попробовать варенье и поговорить о добрых делах. После необходимо сделать фото и выложить его в социальные сети с хэштегом #варенье_challenge (это поможет распространению акции, а так же фонд будет публиковать на своих ресурсах истории её участников). Затем все желающие могут сделать пожертвование, положив деньги в баночку.

А 18 августа все участники соберутся в РЦ «Алёнка» (пер. Никольский, 19) пройдет торжественное открытие баночек с пожертвованиями для подсчета собранных средств за всё время акции (если у Вас нет возможности приехать, сотрудники фонда сами могут предварительно заехать за баночкой).

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