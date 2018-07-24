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В начале августа отключат воду в Октябрьском районе Томска

Томские новости, ЖКХ, В начале августа, 6 числа, жителей ряда домов Октябрьского района ждет длительное отключение В начале августа отключат воду в Октябрьском районе Томска

В начале августа, 6 числа, жителей ряда домов Октябрьского района ждет длительное отключение холодной воды, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В связи с подключением новой водопроводной линии с 09.00 06.08.2018 до 08.00 07.08.2018 воды не будет по следующим адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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