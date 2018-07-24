В начале августа отключат воду в Октябрьском районе Томска

24 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В начале августа, 6 числа, жителей ряда домов Октябрьского района ждет длительное отключение холодной воды, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В связи с подключением новой водопроводной линии с 09.00 06.08.2018 до 08.00 07.08.2018 воды не будет по следующим адресам:

ул. Беринга 1/1, 1/2, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 3а, 5, 5/1, 5/2, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 15, 15/1, 6, 12, 12а, 12/1, 16, 18/2, 18/3, 22, 24, 24 стр.1;

ул. С. Лазо 13, 13 стр.1, 13а, 15, 15/1, 17, 17/2, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 23 стр.1, 25, 25б, 25г, 27, 27а, 27/1, 27/3, 27/6, 22, 26/1, 26/3, 37/1;

пер. С. Лазо 2, 6/2;

ул. И. Черных 46, 48, 105 со стороны ул. Беринга;

ул. Угрюмова, кроме №1/1, 1/2, 2, 2б;

ул. Мичурина 51/2, 51/3, 51/5, 53/2, 53/3, 55/1, 55/2, с №59а по №97а;

ул. Иркутский тракт 118, 118/1;

ул. Айвазовского, пер. Музыкальный, ул. Репина, ул. Е. Пугачева, ул. Иртышская, ул. Куйбышева, ул. Центральная, ул. Краснознаменная, пер. Краснознаменный, ул. Григорьева, ул. Зои Космодемьянской, ул. Менделеева, ул. Щетинкина, ул. Полевая, пер. Обручева, ул. Новостройка, Куйбышева проезд, пер. Спичечный, ул. Дальневосточная, пер. Белградский, пер. Брянский, ул. Брянская, пер. Выборгский, пер. Тюменский, ул. А. Невского, ул. Междугородняя, ул. Грузинская, пер. Фурманова, ул. Молдавская, ул. Парковая, пер. Сахалинский, ул. Азербайджанская, ул. Залоговая;

ул. Б. Куна 24/1,24/3,30,32;

ул. Чулымский тракт;

Кузовлевский тракт 1, ОЭЗ(Северная площадка).

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Тэги/темы: