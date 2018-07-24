В Томской области возбудили уголовное дело о насилии в психоневрологическом интернате
24 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Шегарского психоневрологического интерната «Забота», сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.
По предварительным данным, должностным лицом интерната было применено насилие в отношении пациента. По данному факту возбуждено дело по п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).
Расследование уголовного дела продолжается.
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