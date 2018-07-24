Ботанический сад ТГУ набирает волонтеров

24 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Волонтерский центр «UNIVOL» объявил набор в команду волонтеров Ботанического сада ТГУ.

Как сообщает пресс-служба мэрии, команда волонтеров будет помогать сотрудникам Ботанического сада в уходе за растениями в оранжереях и парке - пересаживать растения, пропалывать клумбы, стричь кусты и др.; убирать территорию сада от травы и веток после обрезки, готовить сад к весне в рамках акции «Подснежник». Кроме того, добровольцам предстоит оказывать помощь в реализации культурно-просветительской работы – проводить экскурсии, в том числе, и на английском языке, акции и такие события как «Ночь в музее», «Ночь науки в ТГУ», День томича и другие мероприятия.

Томичам также предлагается принять участие и в информационном сопровождении работы Ботанического сада – нужно будет публиковать новости о событиях Ботсада в социальных сетях, готовить фоторепортажи, видеоматериалы, проводить опросы, исследовать и расширять аудиторию посетителей.

Желающие помогать коллективу уникального для Сибири зеленого комплекса необходимо до 27 июля оставить свои контактные данные здесь.

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