Десятиклассники прошли «собеседование» в томской IT-компании

24 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На минувшей неделе десятиклассники Лицея №1 им. А.С. Пушкина прошли «собеседование» в SibEDGE – HR-специалист рассказал подросткам, как правильно себя вести, поделился лайфхаками.

Как сообщается на сайте департамента труда и занятости населения Томской области, в компании подростков встретила Ирина Калинина, специалист SibEDGE по подбору персонала. В chillout зоне девушка спрашивала школьников, что они уже знают в IT-сфере, почему хотят трудоустроиться в IT-компании в летний период.

Затем подростки прошли в переговорную комнату, где HR-специалист провела для подростков «собеседование». Участники отвечали на вопросы, стараясь доказать, что именно они являются лучшими претендентами на вакансию. Подросткам объяснили, какие на сегодняшний день требования к айтишникам, чего ожидает от соискателя работодатель, что у каждой компании есть свои ценности, и специалист по подбору персонала много внимания уделяет выявлению ценностей кандидаты – деньги, семья, саморазвитие, карьерный рост.

В рамках трудоустройства в IT-компании подростки со специалистами центра занятости составят резюме с учетом компетенций, требуемых айтишникам. Десятиклассников трудоустроят в августе - в компании SibEDGE и ENBISYS.

Ирина поделилась со школьниками лайфхаками по стратегиям прохождения подобных HR-интервью, тактиками поведения, указала на ошибки подростков – кто-то был импульсивным и старался давать ответы, которые ожидает специалист, кто-то, наоборот, был скромным и не раскрылся в процессе интервью.

- Сотрудники показали простые и понятные примеры, как от школьника можешь пройти путь до сотрудника ведущей компании, - отметила Елена Прохорец, менеджер проекта IT-старт. – На HR-интервью школьники узнали о необходимых soft skills (универсальных компетенциях) и hard skills (профессиональных компетенциях) специалистов.

Десятиклассникам показали офисы компании – в ходе экскурсии подростки общались с разработчиками, посмотрели на их рабочие места. Подростки также узнали, как проходят разработка – от появления идеи до сдачи проектов.

Николай Иванов, техлид Java, рассказал десятиклассникам о сложностях в выборе профессии.

«Родители хотели, чтобы я стал экономистом. Мне это было не интересно. Не надо следовать за популярностью профессий – важно, чтобы работа тебе нравилась, и ты постоянно развивался. Я попал в IT, потому что мне нравится созидать, создавать что-то новое. На одном из открытых уроков в нашей школе был программист, который показал нам на примере простейшей программы, как можно управлять «машиной». На меня это произвело впечатление. Еще на уроках труда мы делали указки – работали рубанком, шкурили, получали свои первые результаты. Это было прекрасное чувство – сделать то, чего раньше не было», - рассказал Николай.

После рассказа десятиклассники пообщались с Александром Ивановым, frontend-разработчиком SibEDGE и студентом ТГУ. Александр попал в компанию после стажировки в IT-школе, которую айтишники проводят для студентов.

По словам Александра, студенты работали над внутренним проектом - в SibEDGE существовала проблема использования переговорной комнаты, и сотрудники не могли согласовать посещения. Было решено создать приложение, с помощью которого эту комнату можно будет бронировать.

«Важно, что старшеклассники начинают получать первые представления о профессиях уже сегодня. Стажировки - эффективный путь выстраивания карьерной траектории: многие студенты трудоустраиваются именно благодаря такому взаимодействию между вузами и бизнес-структурами. К подобной работе необходимо подключать и школы – это поможет детям выбрать профессию и понять, что требуют работодатели от специалистов конкретной отрасли», - рассказала Светлана Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области.

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