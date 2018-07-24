Томичей приглашают на выставку «Вторжение/Артвирус против классики»

24 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В субботу, 28 июля, в Томске в Сибирском филиале РОСИЗО-ГЦСИ (пер.Нахановича, 3а) откроется выставка Антона Мухаметчина (фотограф, видеомейкер, член Союза фотохудожников России) и Константина Скотникова (художник, член Союза художников России, преподаватель рисунка архитектурного факультета Сибстрина) «Вторжение/Артвирус против классики».

Автор вписывает себя в видимое, но в то же время несуществующее пространство, изменяет его, как вирус. Ребята создают новые смыслы в известных классических и культовых произведениях (кадры из фильма «Матрица», картина с Наполеоном…).

«Внедряясь в чужое произведение подобно вирусу, я изменяю его для себя и в своих интересах. Произведение перестаёт быть самостоятельным, а становится лишь фоном для моих действий», — отмечает Антон Мухаметчин.

Проект позволяет своеобразно расширить границы восприятия произведения, взаимодействуя с временем, стилем и техникой изобразительного искусства.

Выставка будет работать до 12 августа. Открытие в 28 июля в 17.30.

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