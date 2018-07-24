В центре Томска станцуют сальсу

24 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

На этой неделе, 25 и 26 июля, томичей и гостей города приглашают принять участие в открытой тренировке по зумбе и открытых уроках по танцам, сообщает пресс-служба мэрии.

25 июля в 17.00 на площади Новособорной начнется открытая тренировка по зумбе. Зумба – зажигательная фитнес-программа, которая сочетает в себе элементы силовой, аэробной и интервальной тренировок, а также дает нагрузку на все группы мышц.

С 18.30 пройдет открытый урок по трайблу. Это система групповой импровизации, базой для которого стали испанское фламенко, индийский катхак и египетское гавейзи.

26 июля с 17.00 профессиональные танцоры покажут всем желающим основы сальсы, бачаты и кизомбы.

Тэги/темы: