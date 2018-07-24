Главу МЧС по Томской области поймали на крупной взятке

Сотрудники УФСБ задержали начальника ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна в момент получения взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«По предварительным данным, подозреваемый период с июня по июль 2018 года незаконно потребовал от своего подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, в крупном размере, высказав готовность оказать содействие предпринимателям, используя свои должностные полномочия руководителя управления», — говорится в сообщении.

Впоследствии он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на вышеуказанные условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.

Сегодня, 24 июля, подозреваемый был задержан с поличным в момент получения взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Расследование уголовного дела продолжается.

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