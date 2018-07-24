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Главу МЧС по Томской области поймали на крупной взятке

Томские новости, Происшествия, Криминал, Судебные дела, происшествия взяточничество срочно Бегун МЧС Главу МЧС по Томской области поймали на крупной взятке

Сотрудники УФСБ задержали начальника ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна в момент получения взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«По предварительным данным, подозреваемый период с июня по июль 2018 года незаконно потребовал от своего подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, в крупном размере, высказав готовность оказать содействие предпринимателям, используя свои должностные полномочия руководителя управления», — говорится в сообщении.

Впоследствии он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на вышеуказанные условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.

Сегодня, 24 июля, подозреваемый был задержан с поличным в момент получения взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Расследование уголовного дела продолжается.

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