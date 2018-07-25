Электрика убило током в одном из сел Томской области, возбуждено дело

25 июля 2018 / Томский Обзор

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели электрика во время ремонтных работ на линии электропередач, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Инцидент произошел утром 14 июня в поселке Катайга Верхнекетского района на пересечении улиц Рабочая и Строительная. По предварительным данным, 40-летний электрик при выполнении своих рабочих обязанностей получил удар электричеством от которого скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследование продолжается.

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