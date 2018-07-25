Две новые томские школы получат лицензии

25 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

До 24 августа томские школы на Никитина и Береговой получат лицензии, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В новые томские школы на ул. Береговой, 6, и ул. Никитина, 6 («Перспектива»), уже зачислено 1650 человек. Набор учеников продолжается.

Как сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич, сейчас школы проходят процедуру лицензирования, которая завершится до 24 августа.

«Школы оснащены по передовым технологиям, — отметила Ирина Грабцевич. — В зданиях по 16 кабинетов начальной школы (в том числе игровые помещения продленного дня), универсальные учебные кабинеты, кабинеты иностранного языка с лингафонным оборудованием, кабинеты информатики, истории, робототехники, лаборантские, специализированные кабинеты физики, географии, биологии, химии и трудового обучения».

Напомним, в 2017 году территория бывшего военного городка на улице Никитина в Томске отдана под строительство школы.

Школы на Никитина и Береговой в Томске распахнут двери 1 сентября 2018 года.

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