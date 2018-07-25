Пропавшим самолетом, вылетевшим из Новосибирска, управлял томский бизнесмен

Томский Обзор / Фото: 25 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

На борту пропавшего легкомоторного самолета Cirrus находился томич Владимир Бардокин, сообщает НГС.

В транспортной компании «ТрансСервис», которой руководит Бардокин, подтвердили, что он находился на борту пропавшего самолета. Бывший владелец Cirrus, житель Краснодара Владимир Рязанов также подтвердил, что уже продал судно томичу.

По данным агентства «Интерфакс-Сибирь» на борту пропавшего самолета находился один человек.

Напомним, сообщение о вылете самолета «Cirrus» из аэропорта «Северный» города Новосибирска поступило в 8.05. Судно отправлялось в аэропорт Томска, однако самолет не прибыл в конечный пункт назначения в установленное время. Поиски ведутся на территории Новосибирской и Томской областей.

В частности, в Томской области поисковые работы проходят на территории, над которой должен был пролететь самолет. Задействованы полицейские, спасатели и представители районной администрации: 33 человека и 12 единиц техники. Также планируется привлечение легкой авиации, принадлежащей одному из местных авиаклубов.

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