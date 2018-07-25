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Управляемый томским бизнесменом пропавший самолет найден, пилот погиб

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Сегодня, 25 июля, около 14.00 поступил информация о том, что пропавший легкомоторный самолет, вылетевший из Новосибирской области в Томск и пропавший с радаров, найден, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

«Самолет найден на территории Новосибирской области. Пилот погиб», — говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о вылете самолета «Cirrus» из аэропорта «Северный» города Новосибирска поступило в 8.05. Судно отправлялось в аэропорт Томска, однако самолет не прибыл в конечный пункт назначения в установленное время. Поиски велись на территории Новосибирской и Томской областей.

Пропавшим самолетом управлял томский бизнесмен Владимир Бардокин.

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