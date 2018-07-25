Сибирский шелкопряд может окончательно прописаться в Томске - томские ученые

Томский Обзор / Фото: 25 июля 2018 // Фото: Tsu.ru

Биологи из Томского госуниверситета заявляют, что сибирский шелкопряд может окончательно прописаться в Томске, сообщает пресс-служба вуза.

В середине июля в Томске впервые появился сибирский шелкопряд. Его бабочки обнаружены в разных частях города, в том числе на проспекте Ленина и в Университетской роще. По мнению биологов, опасный лесной вредитель попал в областной центр из очага, который, скорее всего, находится севернее Томска. Биологи отмечают — защитить городские хвойники может своевременная обработка.

«За время проведения наблюдений это первый случай, когда сибирский шелкопряд (коконопряд) появляется в Томске. Даже в 1950-годы, когда в регионе была зафиксирована самая многочисленная вспышка вредителя, до города он не добрался. Во всяком случае, в специализированной литературе, например, в брошюре, где изложен трехлетний опыт авиахимборьбы с шелкопрядом в Томской области, среди очагов Томск не обозначен», — говорит сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных животных БИ ТГУ Ольга Конусова.

С высокой долей вероятности лесной вредитель был занесен в город северным ветром из очага, находящегося на расстоянии нескольких десятков километров. На фазе максимума численности происходят массовые выселения бабочек из очагов и их перемещение воздушными потоками на расстояния до 100 км. Среди мигрантов преобладают самки с запасом зрелых яиц. В Университетской роще 19–20 июля было отловлено несколько десятков самок и только два самца. В среднем каждая особь производит до 300 яиц, максимально возможное количество — 800.

«Свою роль в размножении коконопряда в Сибири, безусловно, сыграла сильнейшая за последние 60 лет засуха, которая наблюдалась в 2012 году. Нарастание численности сибирского шелкопряда сопряжено с засухами, продолжительность которых составляет не менее пяти декад. „Мягкие“ зимы, теплая весна и сухое жаркое лето 2016 года привели к тому, что шелкопряд перешел на ускоренный цикл воспроизведения. Поскольку шелкопряд отмечается уже в центре Томска, необходимо проводить регулярный осмотр всех хвойников в городе. К примеру, в Университетской роще лесной вредитель облюбовал кедры», — заявила ученый.

Учёт, проведённый 20 июля, показал, что бабочки в значительном количестве встречаются также на елях и под пологом деревьев пихты около главного корпуса ТГУ. Ученые и студенты БИ обнаружили шелкопряда и на елях в сквере перед зданием Облсовпрофа.

По словам Ольги Конусовой, переломить ситуацию и взять ее под контроль можно только за счет постоянного мониторинга и своевременной обработки. Оптимальный срок применения биопрепаратов в значительной степени определяется характером и интенсивностью питания гусениц, погодными условиями и другими факторами, которые в каждом конкретном случае должны учитываться специалистами при организации и проведении лесозащитных работ.

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