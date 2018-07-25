Томичей приглашают на сенокос

25 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томского района

В это воскресенье, 29 июля, в с. Турунтаево пройдет традиционный праздник сенокоса «Всякий кто дорос, спеши на сенокос», сообщает администрация Томского района.

Гостей мероприятия ждут соревнования косарей. Участникам предстоит скосить траву на отведенном участке, причем судьи оценят не скорость покоса, а его качество. Затем зрителям предстоит выбрать победительницу конкурса «Покровительница лугов «Луговничка», на котором участницы продемонстрируют свои таланты и эрудицию.

В рамках праздника также пройдет выставка «Кукла – берегиня. Травница», авторы представят на суд жюри своих обереговых кукол, лучшие из которых получат подарки.

Помимо этого, на площадке фестиваля состоится концерт и мастер-классы, а также ярмарка изделий ручной работы.

Начало в 12.00.

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