Уголовное дело возбуждено в связи с падением легкомоторного самолета в Новосибирске

25 июля 2018 / Томский Обзор

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в связи с крушением легкомоторного самолета «Cirrus SR 22» в Новосибирске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть одного человека).

Старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР Яна Стрижова уточнила агентству, что следствие будет производить выемку топлива, которым заправлялся самолет в новосибирском аэропорту «Северный».

«Сейчас устанавливается, кому принадлежал самолет. После этого будет также изыматься документация на воздушное судно. Личность пилота уже установлена», — сказала Яна Стрижова.

Ранее сообщалось, что в Заельцовском районе Новосибирска спасатели обнаружили обломки легкомоторного самолета «Cirrus», который в среду утром пропал с радаров на пути в Томск. В результате крушения пилот погиб.

По данным информированного источника агентства «Интерфакс-Сибирь», за штурвалом находился директор и совладелец томского ООО «Транссервис» Владимир Бардокин.

Тэги/темы: