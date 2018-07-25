«Газпромнефть-Восток» и Томский политехнический университет готовят новое поколение нефтяников

25 июля 2018 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Уже шестая «Летняя школа бережливого производства» («Летняя LEAN-школа») открыла свои двери для студентов Томского политехнического университета. И второй год она становится площадкой для подготовки LEAN-специалистов для нефтегазовой отрасли.

«Летняя LEAN-школа» – проект, в рамках которого студенты знакомятся с инструментами оптимизации производственных процессов, системой организации эффективных рабочих мест и мест хранения по системе 5С, а также учатся реализовывать проекты по улучшениям.

«В «Газпромнефть-Востоке» ведется активная работа по развитию производственной системы на основе применения LEAN-технологий на всех уровнях управления. Поэтому студенты, которые потенциально могут стать сотрудниками нашего предприятия, должны знать эти инструменты, и уметь применять их на практике. Наше партнерство с ТПУ позволит достичь нужных результатов: досконально понять процессы с точки зрения их максимальной эффективности и ликвидировать потери в процессе эксплуатации месторождений», – сказал Виктор Мисник, генеральный директор «Газпромнефть-Востока».

Отличительная особенность «LЕАN-школы» этого года – освоение изученных инструментов «Бережливого производства» не только на месторождениях во время производственной практики, но и в лабораториях вуза для тех студентов, кто в силу разных причин не может выехать на промысел. В этом году в ТПУ на базе учебного класса была создана «LEАN-лаборатория». С первых дней она стала уникальным центром для практического обучения принципам и инструментам бережливого производства.

«С началом реализации совместного проекта по LEAN-школе наше сотрудничество с «Газпромнефть-Востоком» вышло на новый уровень. Благодаря активным формам обучения, студенты быстро и основательно погружаются в реальную проблематику внедрения бережливого производства на российских предприятиях. Это позволяет в максимально сжатые сроки обеспечить формирование качественных LEАN-компетенций у будущих сотрудников нефтегазовой отрасли», – отметил Артем Боев, директор Инженерной школы природных ресурсов ТПУ.

В сентябре все курсанты защитят свои проекты на заключительном событии «Летней LEAN-школы». Лучшие из них могут быть трудоустроены на работу в «Газпромнефть-Восток» по окончании вуза.



Система 5С – система рациональной организации рабочего места, которая позволяет значительно повысить эффективность и управляемость производственных участков, повысить безопасность труда.

LEAN-технологии – концепция менеджмента, основанная на неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс непрерывных улучшений каждого сотрудника и максимальную ориентацию на повышение эффективности.

Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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