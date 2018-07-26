Томский губернатор выделил почти 4 млн рублей на восстановление кровли парабельской больницы

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил 3 миллиона 860 тысяч рублей из резервного фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий и других ЧС на аварийно-восстановительные работы в Парабельской районной больнице, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В ночь с 18 на 19 мая ураган разрушил кровлю двух корпусов Парабельской районной больницы — палатного и лечебного — общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров. В пострадавших зданиях располагались терапевтическое, хирургическое, детское и родильное отделения больницы — всего 56 коек. В данный момент приостановлена работа только родильного отделения, и пациентки направляются в соседний Каргасок или в областной центр.

Решение выделить почти 4 миллиона рублей на восстановление кровли губернатор принял 9 июля, во время рабочей поездки в Парабель.

«Парабельская больница должна вернуться к штатному режиму работы в кратчайшие сроки, чтобы будущие мамы всю необходимую помощь получали на месте. Север есть север: не за горами дождливая осень и холодная зима. А значит, с ремонтом надо торопиться, но не в ущерб качеству», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Как заверил главу региона начальник областного департамента здравоохранения Александр Холопов, специалисты завершат аварийно-восстановительные работы до конца августа.

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