«ВАЗ» врезался в дерево в Томском районе, двое погибли
26 июля 2018 / Томский Обзор
Минувшей ночью, 26 июля, в Томском районе произошло ДТП в результате которого погибли два человека, еще три пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 5.00 в районе села Вершинино. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего автомобиль въехал в дерево.
В результате происшествия погибли водитель транспортного средства и один из пассажиров. Трое мужчин-пассажиров, также находившихся в автомобиле, с травмами доставлены в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Тэги/темы: