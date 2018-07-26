«ВАЗ» врезался в дерево в Томском районе, двое погибли

26 июля 2018 / Томский Обзор

Минувшей ночью, 26 июля, в Томском районе произошло ДТП в результате которого погибли два человека, еще три пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 5.00 в районе села Вершинино. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего автомобиль въехал в дерево.

В результате происшествия погибли водитель транспортного средства и один из пассажиров. Трое мужчин-пассажиров, также находившихся в автомобиле, с травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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