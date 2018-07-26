Горячая вода снова появилась в 1329 томских многоквартирниках

26 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Подача горячей воды после ремонта тепломагистралей возобновлена в 1329 томских многоквартирниках Томска. Плановые работы ведутся на магистралях 1043 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба мэрии.

По 42 адресам срок подачи горячей воды превышен, но, как сообщают сотрудники ресурсоснабжающей организации, все они находятся на тепломагистралях №№ 6 и 9, где сегодня устраняют повреждения. Ожидается, что горячая вода вернется в квартиры жителей этих домов в Ленинском районе в конце этой недели.

Специалисты департамента городского хозяйства регулярно передают в прокуратуру и департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области информацию о компаниях, виновных в несвоевременной подаче горячей воды в дома томичей. После рассмотрения каждого случая, указанные органы вправе назначить административное наказание.

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